Sérgio Conceição livre ses premières impressions : "Ma première expérience à l'étranger en tant que joueur, même si je connais bien Liège"

Le fils de l'ancien médian portugais et actuel coach du FC Porto a rallié Seraing où il a paraphé un contrat d'une saison.

Sérgio Emanuel Fernandes da Conceição, qui portait les couleurs de l’Estrela Amadora (D2) au Portugal la saison dernière, débarque au RFC Seraing. Le back droit a livré ses premières impressions. "J’ai été séduit par le projet du club et cette opportunité de jouer en D1A et en Belgique. Ce sera ma première expérience à l’étranger en tant que joueur, même si je connais bien Liège pour y avoir habité quand j’avais 14 ans et que mon papa était entraîneur-adjoint au Standard", a confié le Portugais sur le site du club sérésien. "J’ai l’habitude de vivre seul, car ça fait déjà quatre ans que c’est le cas. J’ai joué à tous les échelons au Portugal et j’avais un contact pour rejoindre l’élite dans mon pays, mais j’ai préféré venir ici. Je suis régulièrement le championnat belge", a expliqué le joueur âgé de 25 ans qui viendra concurrencer Daniel Opare.

"Je suis un back droit de formation. Mes qualités ? Je préfère laisser les autres en juger… Si je devais me caractériser en deux mots, je dirais ambitieux et persévérant. Une idole ? Mon papa, évidemment !", a conclu Conceição.