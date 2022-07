Démonstration d'Anderlecht contre Roda JC : Mazzù tient sa première victoire, et elle est large

Le RSC Anderlecht n'a pas fait dans la dentelle contre le Roda JC, l'emportant par six buts d'écart pour le premier "vrai" match de préparation (à savoir, celui disputé avec un onze ressemblant à celui qui débutera la saison).

Après une défaite inaugurale sous forme de revue d'effectif pour la première de Felice Mazzù, la préparation continue à Anderlecht. Avant de partir aux Pays-Bas en stage, un avant-goût : la visite de Roda JC à Neerpede ce samedi. Pour l'occasion, un retour qu'on pressentait, au moins en avant-saison : celui d'Adrien Trebel, titularisé par Mazzù dans l'entrejeu aux côtés d'Anouar Aït El-Hadj et Yari Verschaeren. Mais aussi les grands débuts pour Abdulrazak Ishaq, lui aussi aligné d'entrée de jeu. Le reste du onze a des allures d'équipe A, preuve du sérieux de ce test.

Deuxième match de la préparation.

Le match débute par deux corners difficilement repoussés, occasion pour les Belges Xian Emmers et Bryan Limbombe de se montrer côté Roda. Après dix minutes de possession en faveur des visiteurs, première grosse occasion construite côté Mauve : Ishaq, très mobile sur son flanc droit, combine et trouve Raman. Le n°9 tente le une-deux avec Aït El-Hadj mais tarde trop avant de frapper (11e). C'est depuis l'autre côté cependant que le RSCA finira par profiter de son temps fort : un centre de Lior Refaelov pousse la défense néerlandaise à un gros cafouillage, Raman est à la récupération et décale pour Yari Verschaeren, qui n'a qu'à la mettre au fond (14e, 1-0).

Il n'y en a dès lors plus que pour Anderlecht, passé en possession. Adrien Trebel, dans un fauteuil au milieu, récupère et distribue, notamment vers la gauche...d'où viendra encore le second but. Une action semblable, avec Refaelov au centre et Yari Verschaeren, cette fois directement, à la finition. Mais "The Kid" ne met pas cette fois un tap-in : il envoie une jolie bicyclette qui rebondit dans un angle curieux et surprend De Boer, portier de Roda (29e, 2-0). Rien à signaler dans l'autre sens à part un enchaînement dribble-frappe de Bryan Limbombe, "frère de" et ancien de Genk, dans l'ensemble bien tenu par le duo Sardella-Ishaq. Le Nigérian rend quant à lui une copie presque parfaite pour sa première, multipliant les déboulés offensifs comme les retours défensifs.

Quatre changements seulement à la pause, avec les entrées de Verbruggen, Mykhaylichenko, Debast et Kana pour Van Crombrugge, Amuzu, Sardella et Trebel. Dès la reprise, Benito Raman place une énorme accélération qui laisse Xander Lambrix dépassé ; le défenseur néerlandais fait faute, et c'est encore Yari Verschaeren qui transforme le penalty (47e, 3-0). Le malheureux Lambrix prendra vite l'eau : Aït El-Hajd et Refaelov combine, le premier trouvant le second d'une magnifique louche et l'Israélien forçant le défenseur à l'auto-but (49e, 4-0). Le match, sur le plan du résultat, est déjà fini. Raman, parfois un peu seul et courant un peu en vain, passe cependant près du cinquième à la 58e. Le Diable Rouge attend certainement avec impatience d'être associé à Sebastiano Esposito, attendu pour le stage aux Pays-Bas.

La victoire assurée, Mazzù continue de faire tourner. Quatre joueurs rentrent : Cullen, Olsson et les revenants Bundu et Colassin. Incroyable scénario : sur leur...premier ballon à chacun, c'est 5-0. Cullen décale Bundu, dont le centre est dévié par Olsson...pour Antoine Colassin, bien placé à bout portant (5-0, 67e). Le coach anderlechtois peut sourire. Et continuer la tournante avec Bouchouari (dont le cousin jouait pour Roda ce samedi !), Dauda mais surtout l'autre nouveau venu, Nilson Angulo, qui rentrent au jeu à la 70e.

Difficile, à 5-0 et face à un adversaire démobilisé, d'encore tirer des enseignements sur le dernier quart d'heure. On notera cependant que Josh Cullen a terminé le match brassard au bras, et que Bundu a paru très à l'aise dès ses premières prises de balle. Le Sierraléonais passe même tout près d'une nouvelle passe décisive à destination d'Antoine Colassin (80e). C'est ce dernier qui, sur un nouveau penalty obtenu par Mykhaylichenko, fera passer le score de manita à set vierge ; à la demande de Mazzù, il prend le ballon et le place tranquillement à contre-pied (6-0, 88e).

L'humiliation est totale pour les pauvres pensionnaires de D2 néerlandaise, qui n'auront fait illusion qu'une dizaine de minutes. Côté RSCA, c'est une première victoire sous Felice Mazzù et un système qui a pu, par moments, rappeler une certaine...Union Saint-Gilloise, avec sa défense à trois et ses flancs très mobiles. Reste à trouver celui qui accompagnera Raman devant, et cela devrait être Esposito. Domination totale, mouvement, efficacité et quelques individualités bien en jambes : c'est Anderlecht qui sourit.