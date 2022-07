Revirement de situation pour Dries Mertens !

Le Diable Rouge ne devrait pas rester à Naples.

Depuis plusieurs semaines, Dries Mertens et Naples sont en discussions. On le sait et la presse italienne l'a déclaré, il doit baisser son salaire pour rester une année de plus à Naples. Jusqu'ici, aucune décision n'avait été prise.

Ce samedi, et selon nos informations, tout aurait changé. En effet, Dries Mertens serait plus que jamais sur le départ, direction l'Olympique de Marseille. Dans la cité Phocéenne, le Diable pourrait évoluer dans de bonnes conditions et surtout encore disputer la Ligue des Champions, puisque Marseille a terminé à la deuxième place en Ligue 1 la saison dernière. Cette seconde place offre une présence assurée dans les poules.

À 35 ans, Mertens trouverait à Marseille un dernier challenge de taille.