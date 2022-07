La Juventus va officialiser deux recrues d'expérience

Un retour aux sources pour un, une découverte pour l'autre.

Massimiliano Allegri réclamait des joueurs d’expérience, le voilà servi. À l’occasion du mercato d’été, la Vieille Dame va mettre le grappin sur le milieu de terrain Paul Pogba (29 ans, 20 matchs et 1 but en Premier League pour la saison 2021-2022) et l’ailier Angel Di Maria (34 ans, 26 matchs et 5 buts en L1 pour la saison 2021-2022), tous deux en fin de contrat. Le réputé journaliste Fabrizio Romano confirme la nouvelle ce dimanche et explique que les deux hommes seront officiellement annoncés au cours de la semaine prochaine.

Concernant le deal avec le Français, tous les détails sont réglés. Alors que pour l'Argentin, il reste encore certaines conditions à peaufiner. Mais quoi qu’il arrive, les Bianconeri s’apprêtent à réaliser deux jolis coups.