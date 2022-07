Au tour de Newcastle de se tourner vers un Brugeois ?

Il n'était pas le premier choix, mais il est désormais en haut de la liste.

Ce n’est un secret pour personne, Noa Lang souhaite un gros transfert cet été, mais pour l’instant, il est toujours au Club de Bruges. Cependant, Newcastle semble vouloir frapper à la porte du triple champion de Belgique en titre pour attirer le Néerlandais.

Depuis quelques semaines, on parle d’un intérêt de du Milan AC et d’Arsenal, mais le Club attend toujours une offre officielle de l’un de ces deux clubs. The Athletic annonce ce lundi matin que Newcastle aurait coché le nom du numéro 10 du Club sur sa liste… même s’il n’est pas le meilleur choix.

Les Magpies pensaient d’abord à Moussa Diaby mais le Bayer Leverkusen a fermé la porte. Raphinha a ensuite été sondé, mais le joueur veut rejoindre un club qui dispute la Ligue des Champions. Voilà désormais le nom de Lang qui arrive en haut de la liste. Néanmoins, le quotidien anglais informe que le club le trouverait intéressant, mais ne serait pas encore intéressé. Un coup de bluff ? Réponse dans les prochaines semaines.