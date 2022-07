Officiel: Thomas Ephestion prolonge au RWDM

Une bonne nouvelle pour les Bruxellois.

A la suite d’un prêt de deux saisons pleines de promesses, Thomas Ephestion et le club ont trouvé un accord pour poursuivre l’aventure. Le milieu de terrain, qui défend également les couleurs de l’équipe nationale de Martinique, a marqué un but et donné deux assists en 25 rencontres disputées la saison dernière. Il a débuté cette saison sur les chapeaux de roues avec un but inscrit au Standard ce weekend.

Le RWDM a annoncé cette prolongation sur son site officiel.