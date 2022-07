Deinze officialise un 10e (!) transfert estival

Deinze est assurément l'un des clubs de l'antichambre de l'élite s'activant le plus dans cette fenêtre de transferts.

Ce mardi soir, Deinze a annoncé une 10e recrue. Il s'agit de Teo Quintero (23 ans). Le défenseur central ayant la double nationalité vénézuélienne et espagnole était auparavant passé par notamment Girona et Hércules.

Il a signé un contrat portant sur deux saisons, avec une année supplémentaire en option.

"Je suis super content d'être ici et j'ai vraiment hâte à la saison à venir", a réagi Quintero. "Ce n'est pas complètement nouveau pour moi car je connais l'entraîneur. Il a été mon entraîneur durant ma jeunesse et m'a toujours suivi. Je suis très impatient de faire mes preuves ici."

