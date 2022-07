L'AC Milan insiste pour Charles De Ketelaere, un club de Premier League met le paquet aussi !

Cette semaine, nous vous parlions d'une première offre de l'AC Milan pour Charles De Ketelaere, une offre à hauteur de 20 millions d'euros que les Blauw & Zwart ont immédiatement refusée. Bruges veut en effet 30 millions au moins pour son jeune Diable Rouge (8 caps, 1 but). Un montant que Leeds United semble prêt à mettre sur la table : le spécialiste du mercato Fabrizio Romano affirme que le club de Premier League aurait proposé "plus de 30 millions, avec des bonus" pour CDK.

Cependant, l'AC Milan insisterait. Une seconde offre de 25 millions serait prête, et le club lombard discuterait avec le joueur. Des discussions que Nicolo Schirra, autre spécialiste du mercato italien, qualifie de "positives" entre Milan et Tom De Mul, l'ex-Diable Rouge reconverti agent qui s'occupe de Charles De Ketelaere. Un contrat de 5 ans attendrait le Brugeois à San Siro.

L'intérêt de Leicester City, évoqué en début de mercato, semble depuis s'être tiédi à l'annonce des montants demandés.

