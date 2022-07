L'Antwerp à fond sur une pépite argentine de Boca Juniors

Le mercato de l'Antwerp sera, on le sait, très mouvementé. Le Great Old devrait faire venir Toby Alderweireld pour renforcer sa défense, et cela pourrait ne pas être le seul renfort à ce poste.

Quel visage pour la défense de l'Antwerp sous Mark Van Bommel ? Visiblement, le coach néerlandais ne compte pas sur Dorian Dessoleil et on sait déjà que Toby Alderweireld va débarquer au Bosuil. Il ne devrait pas être le seul renfort en défense centrale. Ainsi, selon le Nieuwsblad, l'Antwerp s'intéresserait de près à un jeune défenseur argentin : Gaston Avila (20 ans). Avila, gaucher, est sous contrat jusqu'en 2024 à Boca Juniors, où il ne s'est pas encore imposé comme un titulaire depuis son arrivée en 2021. Il est cependant vu comme un grand talent au pays et une première offre de 3,5 millions d'euros aurait été refusée par le club argentin. Les négociations ont bien progressé et on est optimiste côté anversois. Une annonce pour bientôt ? Rappelons qu'on attend toujours celle de l'arrivée d'Alderweireld, qui a quasi-officialisé la chose de lui-même...