Officiel : Un ancien international espoirs raccroche les crampons à l'âge de... 25 ans

Sans club depuis le mois d'octobre 2019, le joueur formé au Sporting d'Anderlecht raccroche prématurément les crampons.

Cela faisait près de trois ans qu'on n'avait plus entendu parler de Mathias Bossaerts. Libéré par Nimègue au mois d'octobre 2019, le défenseur central raccroche les crampons, à 25 ans. 7

Formé au Sporting d'Anderlecht, Bossaerts a terminé sa formation en Angleterre, et plus précisément à Manchester City. En 2016, il rejoint librement le KV Oostende afin de lancer sa carrière professionnelle. Deux saisons plus tard, il rejoint le NEC Nimègue. Le natif de Brasschaat ne convainc pas et est renvoyé dans le noyau B un an plus tard. Mathias Bossaerts casse son contrat en octobre 2019, mais ne retrouve pas de point de chute.

Sur son compte Instagram, il a annoncé ce soir mettre un terme à sa carrière professionnelle.