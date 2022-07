Le Club de Bruges proche de son transfert entrant record ?

Le Club de Bruges s'apprête à frapper très fort sur le marché des transferts.

Alors que Cyle Larin vient d'arriver, le FC Bruges n'a visiblement pas fini de se renforcer au poste d'attaquant de pointe. Comme rapporté ce mercredi, le Club s'intéresse de très près à Vedat Muriqi (28 ans), buteur international kosovar (41 matchs, 20 buts) appartenant à la Lazio Rome. Et l'affaire se confirme : cette fois, c'est rien moins que le célèbre Fabrizio Romano qui a confirmé que le deal était en passe d'être conclu.

Muriqi pourrait ainsi rejoindre Bruges contre un montant estimé aux alentours des 11 millions d'euros, ce qui en ferait tout simplement l'arrivée record du Club. Muriqi dépasserait ainsi Kamal Sowah et ses 9 millions d'euros. Un gros pari pour un joueur presque trentenaire et qui reste sur une saison plutôt moyenne. Peu utilisé en Serie A, le Kosovar avait été envoyé en prêt à Mallorque pour la seconde partie de saison et s'était relancé (15 matchs, 4 buts).

Tueur en Turquie, flop à la Lazio

Vedat Muriqi s'est fait un nom en Turquie, où il a empilé les buts notamment avec Fenerbahçe (36 matchs, 17 buts). Il décrochait alors un transfert à la Lazio Rome pour près de 20 millions d'euros en septembre 2020 mais ne s'y est pas imposé depuis (49 matchs, 2 buts, 2 assists). Peut-il retrouver son meilleur niveau en Belgique ? Bruges l'espère apparemment. Après les départs d'Adamyan, Dost, Openda et bientôt De Ketelaere, les Blauw & Zwart ont en tout cas besoin de renfort offensif.