Divock Origi est prêt à écrire l'histoire à Milan : "Je suis dans la meilleure forme de ma carrière"

Origi a été présenté officiellement à la presse ce jeudi. Il se dit prêt physiquement et mentalement.

Quelques jours après son arrivée à Milan, Divock Origi a été présenté en conférence de presse.

Il a expliqué son choix de rejoindre le champion d'Italie. "J'ai parlé avec le club vers la fin de la saison, mais je me concentrais uniquement sur la fin de la saison avec Liverpool. Une fois que cela a été fait, j'ai compris et partagé la vision du club, les gens ici m'ont fait réaliser le voyage spécial que cette équipe est en train de faire et l'histoire qui est en train de s'écrire, et je veux jouer mon rôle pour continuer dans les années à venir."

Malgré son temps de jeu limité avec Liverpool et les blessures passées, Divock se dit être dans une grande forme. "Peut-être que de loin, on semble avoir mis l'accent sur mes blessures, mais la majeure partie de ma carrière s'est déroulée sur le terrain. Il est important de tirer profit des blessures pour s'améliorer et apprendre à mieux connaître son corps. Je sens que je suis dans la meilleure forme de ma carrière en ce moment, je suis prêt physiquement et mentalement pour cette aventure."

Ses ambitions avec le Milan sont claires : marquer des buts importants, et gagner des titres. "Je veux vraiment marquer des buts importants, comme je l'ai fait dans le passé."

"Je veux toujours être influent, être constant à chaque séance d'entraînement et dans les matchs, marquer des buts importants qui font vivre des moments spéciaux aux supporters."