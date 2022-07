Platini savoure et évoque... un retour dans le football

Le Français a été acquitté ce vendredi matin.

Ce vendredi, l'ancien président de l'UEFA Michel Platini a été acquitté par le tribunal pénal fédéral de Bellinzone dans l'affaire liée à un versement de la FIFA estimé à 1,8 million d'euros. Face aux médias, le Français a savouré ce verdict en envoyant plusieurs messages, notamment à l'actuel patron de l'instance mondiale Gianni Infantino.

"Bien sûr que c'est un beau jour, mais je ne peux pas vous dire que c'est l'un des plus beaux de ma vie car c'est juste la confirmation de ce que j'affirme depuis sept ans. Tout ça pour ça... C'est bien qu'enfin la vérité explose après autant de manipulations, de mensonges et d'injustice. Je vous avais dit que j'étais un mec honnête, il fallait me croire (sourire) ! Les commissions de la FIFA et le TAS ne m'ont pas cru, alors qu'un vrai tribunal m'a cru aujourd'hui. La justice de ceux qui ne sont pas dans le football me sauve de la justice du football, alors que j'ai consacré toute ma vie à ce sport. C'est ça qui fait du mal. Un message pour Infantino ? Aucun. Je peux juste dire que je ne laisserai rien passer, ce n'est pas fini. En France, j'ai déposé plainte pour savoir exactement qui a tout manipulé, on va commencer à s'amuser. Revenir dans le foot ? Je ne sais pas. Je suis si jeune, j'ai toujours plus de cheveux qu'Infantino ! Je possède encore beaucoup d'années devant moi. On verra", a lancé Platini.