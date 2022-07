Paul Gheysens répond à Nainggolan : "Peut-être que la venue de Toby Alderweireld le motivera à faire de son mieux..."

Radja Nainggolan avait émis des doutes sur la nécessité, pour l'Antwerp, de renforcer son noyau avec un profil tel que celui de Toby Alderweireld. Le Diable Rouge est officiellement anversois, et Paul Gheysens a répondu au Ninja.

Radja Nainggolan n'a pas sa langue en poche, même s'il devrait parfois la tourner sept fois dans sa bouche avant de parler. Interrogé sur l'arrivée de Toby Alderweireld à l'Antwerp, le Ninja n'avait pas forcément étalé son enthousiasme. Pour lui, le Great Old dispose déjà d'un joueur du profil d'Alderweireld : Björn Engels. "Toby est un bon joueur, mais... Avec Engels, nous avons déjà quelqu'un avec ce genre de profil. Il est grand, fort techniquement et lit bien le jeu. Dommage qu'il ait été souvent blessé la saison dernière. Je pense que nous devrions le garder", déclarait Radja dans la Gazet van Antwerpen.

On peut y voir, plutôt qu'une critique, une façon de soutenir un équipier. Mais maintenant que Toby Alderweireld est là, Radja Nainggolan devra s'y faire. Et Paul Gheysens, dans le Nieuwsblad, a décidé de piquer l'égo de son milieu de terrain. "Lors du stage de préparation, j'ai vu quelques jeunes très prometteurs, dont deux de notre centre de formation. Un exemple tel que celui d'Alderweireld peut leur amener beaucoup...et poussera peut-être Radja à être meilleur et à mieux prester". Le mot est passé, on n'en doute pas...