Sebastiano Esposito sur le rôle de Lukaku dans sa vie : "Romelu est plus un père qu'un frère"

Sebastiano Esposito a fait ses débuts pour Anderlecht ce week-end. L'attaquant italien a convaincu et va donc devoir faire oublier Zirkzee devant. Son arrivée au RSCA a suscité l'intérêt pour sa relation avec Romelu Lukaku, dont il est proche.

Romelu Lukaku et Sebastiano Esposito avaient un lien très fort lors du premier passage du Belge à l'Inter Milan. Lukaku avait offert un penalty au jeune buteur italien, qui marquait là son tout premier but. Une date littéralement gravée sur Esposito, qui en a fait un tatouage. "Je dois tant à Romelu. Sur le plan footballistique mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est un attaquant fantastique et une superbe personne", déclare le nouvel anderlechtois dans Het Laatste Nieuws.

Les leçons de vie du Diable Rouge ont en effet marqué Esposito. "Romelu m'a toujours dit de montrer du respect au quotidien pour les gens avec qui tu travailles, et que ce respect te sera rendu. Je le considère plutôt comme un second père que comme un grand frère", explique-t-il. "Oui, il m'a donné son avis quand il a su qu'Anderlecht était intéressé. Il m'a dit de ne pas hésiter. Mais au final, c'était ma décision. C'est la meilleure étape pour ma carrière". Ce samedi, Sebastiano Esposito a donné son premier assist contre Nordsjaelland lors du stage d'Anderlecht aux Pays-Bas.