Nouveau transfert d'envergure pour l'Ajax !

Après Steven Bergwijn, recruté pour plus de 30 millions d'euros, l'Ajax d'Amsterdam a recruté un autre international néerlandais. il s'agit d'Owen Wijndal, 22 ans, qui arrive en provenance de l'AZ Alkmaar.

Capitaine de l'AZ, il aura disputé 142 matchs, distribué 27 assists et inscrit 4 buts avec le club d'Alkmaar. L'arrière gauche a signé jusqu'en 2027 à l'Ajax, qui a déboursé 10 millions d'euros pour s'offrir ses services.

Welcome to the Champions, Owen ❌❌❌