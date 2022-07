Axel Witsel a été présenté en tant que Colchonero: "Je suis ici car l'Atlético est un club de haut niveau"

Le Diable Rouge a passé sa première journée sous ses nouvelles couleurs.

Ce mercredi, Axel Witsel a été officiellement présenté en tant que joueur de l’Atlético Madrid. Le Diable Rouge a porté pour la première fois son nouveau maillot et a posé pour la première fois au Metropolitano.

Axel Witsel a tenu à parler à ses futurs supporters : "J’ai hâte de rencontrer les supporters, car cette fois, je serai dans leur camp. L’Atlético est un club de haut niveau, c’est pour cela que je suis venu ici".

"Je suis très content de mon choix et d’être ici à l’Atlético, puisque je veux encore jouer au plus haut niveau. Je sais que je n’ai plus 10 ans devant moi, mais je souhaite que mes dernières années soient disputées au plus haut niveau."

"Je sais que c’est toujours une ambiance très compliquée pour l’adversaire ici, cela a toujours été difficile que je suis venu en tant qu’opposant. J’ai vraiment hâte d’être devant ce public".