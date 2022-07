STVV veut continuer sur sa lancée

Comme chaque saison, nous vous présentons les équipes de Pro League. Aujourd'hui, un détour dans le Limbourg et plus précisément en Hesbaye vers Saint-Trond.

La saison dernière, STVV a connu un exercice compliqué. Il n'y avait que quelques joueurs lors des premiers entraînements, et le début de saison a été compliqué avec un bilan largement en dessous des attentes. Puis petit à petit, les joueurs d'Hollerbach ont formé une équipe et avec quelques renforts, les Canaris ne sont pas passés très loin du top 8.

Pour une fois, on se dirige tout de même vers de la stabilité au club. Il y a bien eu quelques départs, mais Kagawa est resté, tout comme Brüls. Olivier Dumont est arrivé du Standard et la préparation est bonne au Stayen, avec des victoires contre le Standard et Anderlecht. Les attentes sont désormais hautes au club.

L'ambition

Réussir ce qui a été raté de peu la saison dernière : entrer dans le top 8. Si l'équipe continue sur sa lancée et que les quelques renforts se mettent au diapason, c'est un objectif tout à fait envisageable.

Le coach

Bernd Hollerbach n'est certainement pas le coach le plus connu, médiatisé de notre Pro League, mais force est de constater que les résultats plaident en sa faveur. Il a réussi à faire de STVV une équipe redoutable, à domicile ou à l'extérieur, qui encaisse peu. Ce sera encore le cas cette saison.

Le joueur

Shinji Kagawa est toujours là, comme il l'avait promis. Le Japonais à la fabuleuse carrière est cette fois en pleine possession de ses moyens, et s'il joue à son niveau, il sera un pion majeur des Canaris. Quand on a ce genre de pépite dans notre championnat, il faut en profiter.