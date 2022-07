John Textor veut tout faire pour garder une pépite au nez et à la barbe du Real

Actionnaire de Lyon, Crystal Palace mais également du RWDM, l'investisseur a de la suite derrière les idées.

Décidément, John Textor veut s'instituer dans la durée dans le paysage foot actuel. Actionnaire de Crystal Palace, il a ensuité décidé de s'impliquer dans les projets du RWDM et plus récemment de l'Olympique lyonnais.

Mais l'Americain est également propriétaire au Brésil, à Botafogo. Une pépite y évolue d'ailleurs : Matheus Nascimento. Agé de seulement 18 ans, l'attaquant a déjà disputé plus de 40 matchs avec l'équipe première et inscrit près de 10 buts. Une pépite sélectionnée avec les U16 du Brésil et dont le talent est salué par la presse.

La volonté de Textor serait de le faire prolonger, lui qui est en fin de contrat l'an prochain. O Globo annonce alors que pour le convaincre, Textor veut lui proposer un bail à long terme, assorti d'un prêt de...3 mois en Europe à chaque fin de saison, à l'OL ou Crystal Palace donc. Le but serait alors de repousser les avances du Real Madrid, qui suit la pépite avec grand intérêt selon AS.

Ainsi, Textor semble compter sur ses clubs européens pour lancer des jeunes brésiliens en Europe. De bon augure...