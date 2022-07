Toby Alderweireld est d'attaque : "Je veux rendre les fans et le club fiers"

Le Diable a évoqué son retour chez lui à Anvers.

Fraîche recrue de renom de l'ambitieux Matricule 1, Toby Alderweireld a donné sa première interview en tant que joueur de l'Antwerp après avoir quitté le Qatar et Al-Duhail.

Le Diable Rouge a pris la parole après avoir passé avec succès ses tests physiques et médicaux et signé pour trois saisons.

Il s'est notamment dit honoré de rejoindre le Bosuil : "J'ai eu la chance de jouer pour beaucoup de grands clubs à l'étranger, mais celui-ci est le plus spécial. J'ai toujours eu un amour pour la ville et le club. J'ai toujours été un fan du football anversois et de l'ambition que ce club exprime", a évoqué le défenseur qui portera le numéro 23.

"Il ne faut pas s'attendre à me voir marquer 20 buts par saison", plaisante Alderweireld. "Mais j'ai toujours été quelqu'un qui donne tout sur le terrain et je veux réussir à l'Antwerp. Je veux rendre les fans et le club fiers. Je m'attends à une sacrée bataille cette saison et je ne sous-estime pas le championnat belge", a conclu le joueur de 33 ans.