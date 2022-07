Marco Verratti savoure sa décennie au PSG : "C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé"

Recruté en juillet 2012, le milieu de terrain italien fête ses 10 ans au Paris Saint-Germain.

Marco Verratti (29 ans, 24 matchs et 2 buts en L1 pour la saison 2021-2022) évolue désormais au Paris Saint-Germain depuis une décennie. "Dix ans à Paris, c'est spécial", a réagi le Parisien sur le site officiel du PSG. "C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Dans le football d'aujourd'hui, c'est quelque chose de rare, mais je suis très heureux de franchir cette étape avec le Paris Saint-Germain, ça veut dire beaucoup de choses pour moi."

"J'ai eu la possibilité de gagner beaucoup de trophées, et j'espère en gagner encore plus à l'avenir. Je me sens comme à la maison, quand on reste 10 ans dans un club, c'est qu'on l'aime vraiment", a conclu Verratti, qui a eu droit à une petite attention du club pendant la tournée au Japon.