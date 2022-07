Officiel : Fabio Silva est un joueur du Sporting d'Anderlecht

Le jeune attaquant portuguais, qui fête son 20ème anniversaire ce mardi, est loué pour une saison en provenance du Wolverhampton Wanderers FC.

Le Sporting d'Anderlecht a trouvé le joueur qui accompagnera Sebastiano Esposito sur le front de l'attaque la saison prochaine. Les Mauves viennent d'officialiser la location de Fabio Silva, jeune attaquant portugais appartenant à Wolverhampton.

Le jeune attaquant de pointe, qui fête aujourd'hui son vingtième anniversaire, a été formé au SL Benfica et au FC Porto. Acheté contre la modique somme de 40M € en 2020, Fabio Silva a disputé 62 rencontres de Premier League avec les Wolves. Il a délivré six passes décisives et a inscrit quatre buts, devenant le plus jeune joueur à faire trembler les filets du championnat anglais.

International espoirs portugais (huit sélections, six buts avec les U21), le nouveau numéro 99 du Sporting d'Anderlecht percevra un salaire de 1.5 M €, payé par la direction bruxelloise. Le RSCA débourse également 500.000 € pour ce prêt, ce qui porte le total de l'opération à 2M €.