Liège gagne largement en amical, Perbet claque un doublé

Dans le cadre de sa préparation, le RFC Liège rencontrait Jodoigne, pour son premier amical cette saison à Rocourt. Les Liégeois ont pris le dessus sans trop de difficultés, en disposant de leur adversaire sur le score de 5-0.

Jérémy Perbet a inscrit deux buts, dont un sur penalty. Les 3 autres réalisations sont venues de Mouhli, Gendebien et Mouchamps.

🔚 RFC Liège-Jodoigne 5-0 FT



Liège n'a laissé aucun suspense pour son 1er amical à Rocourt. Un doublé de Perbet et un but de Midou donnaient le ton en 1ère période, avant que Gendebien et Mouchamps ne fixent les chiffres en seconde.



