Officiel : le Beerschot perd Lawrence Shankland

Comme annoncé, Lawrence Shankland (26 ans) quitte le Beerschot et rejoint le club écossais d'Heart of Midlothian.

"Shankland a joué un total d'une saison, au cours de laquelle l'attaquant écossais a marqué 5 buts et fourni 4 passes décisives en 27 matchs. Le Beerschot tient à remercier Shankland pour ses efforts la saison dernière et lui souhaite plein succès dans la suite de sa carrière", a communiqué le club anversois.

"Je tiens à remercier les fans, et tout le monde au club, pour la façon dont j'ai été reçu la saison dernière", a déclaré l'attaquant écossais sur le site des Anversois. "Je suis très heureux d'avoir vécu cette expérience. Je reviens maintenant en Écosse. Hearts est l'un des plus grands clubs d'Écosse. Je peux vivre à nouveau plus près de ma famille et avoir la chance de jouer en Europe la saison prochaine. Je suis également reconnaissant au club de m'avoir donné cette opportunité et je resterai pour toujours un supporter violet."

Shankland a signé un contrat portant sur 3 saisons avec les Ecossais.

✍️ Heart of Midlothian Football Club is delighted to announce the signing of Lawrence Shankland, subject to international clearance.



🤝 Lawrence joins from Beerschot on a 3-year-deal for an undisclosed fee.



👋 Welcome @Shankland_25!



➡️ https://t.co/tPlJxXhFt1 pic.twitter.com/hVAzvg5ZWf