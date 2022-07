Montanier, la motivation par les stylos

Les coaches doivent souvent trouver des drôles de moyens pour motiver un groupe. Filmé par Amazon Prime, le coach du récent champion de Ligue 2 a trouvé un moyen original pour motiver ses troupes. Chacun appréciera.

😅 Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.



🎥 (@ToulouseFC)#TFC #Ligue1UberEats pic.twitter.com/GFhmA8dsPx