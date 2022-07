La passe de quatre malgré les changements ?

Comme chaque année, nous vous présentons les équipes de notre Pro League. Aujourd'hui, place au triple tenant du titre du Club de Bruges.

Trois titres de suite : c’est assez rare et difficile à réaliser. D’ailleurs, ce n’est arrivé au Club de Bruges que deux fois dans l’histoire du club. Mais pour cette saison 2022-2023, l’équipe et le staff auront un autre visage. Schreuder est parti à l’Ajax, De Ketelaere et Lang sont courtisés alors que Adamyan et Dost ne sont plus là.

Au rayon des arrivées, Cyle Larin, Bjorn Meijer et Ferran Jutgla sont les premiers renforts de l’équipe et il ne devraient pas être les derniers. Le tout sera de voir comment les transferts vont s’adapter et qui va réellement quitter l’équipe d'ici à la fin du mercato estival.

L’ambition

Le titre, rien de plus et rien de moins. L’appétit vient en mangeant et la direction veut un quatrième titre de suite, et y met surtout les moyens. Mieux, une victoire en coupe serait plus que du bonus, même si on espère passer le premier tour de la Ligue des Champions. Pour cela, il faut non seulement un tirage favorable, mais aussi une forme étincelante au bon moment.

Le coach

Clap première pour Carl Hoefkens. Lui qui est dans le staff depuis plusieurs années sera épaulé pour sa première saison en tant que T1 par Rik De Mil, ancien coach de Bruges NXT. Il va avoir beaucoup de pression sur les épaules, essentiellement après les trois titres et la domination de l’équipe sous Schreuder lors de la fin du dernier exercice.

Le joueur

Les années passent, mais le joueur le plus important reste le même. Que serait le Club de Bruges sans Hans Vanaken ? Il est, année après année, le joueur le plus décisif, toujours là dans les grands matches, marque des buts importants et tire l’équipe vers le haut. Il en sera certainement encore de même cette saison pour le double Soulier d’Or.