Nos U21 affronteront la France et les Pays-Bas en septembre prochain

Tandis que les Diables Rouges disputeront plusieurs matchs de Ligue des Nations en septembre prochain, les Espoirs auront droit à deux rencontres de gala. Comme leurs aînés, ils défieront les Pays-Bas, le 23 septembre à Louvain. Ensuite, ils se rendront en France, juste de l'autre côté de la frontière, à Valenciennes, pour y affronter les Bleuets le 26 septembre.

Les Diables, eux, affronteront le Pays de Galles à domicile le 22 septembre, puis se rendront à Amsterdam pour affronter les Oranje le 25 septembre.

👋 Our #U21 saying 'Hi' to our neighbours in friendly games. 🤝 pic.twitter.com/KySUXBlp2G