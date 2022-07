Officiel : Ivan Yagan débarque en Nationale 1

Libre depuis la fin de son contrat au Lierse Kempenzonen, l'international arménien (3 sélections) quitte le football professionnel et rejoint la Nationale 1.

Ivan Yagan rejoint Tirlemont et évoluera en Nationale 1 la saison prochaine. Le joueur âgé de 32 ans, passé par Charleroi, Lokeren, Saint-Trond, le Lierse, le Cercle de Bruges et Eupen pour ne citer qu’eux, a paraphé un contrat d'une saison avec sa nouvelle formation où il tentera de partager son expérience. L'ailier a disputé 249 rencontres pros au cours de sa carrière, marqué 66 buts et distillé 19 passes décisives.