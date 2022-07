Breaking: nouvelle offre du Milan AC pour De Ketelaere

Est-ce qu'on se rapprocherait du dénouement ?

On le sait, depuis plusieurs semaines, De Ketelaere et le Milan AC sont dans un amour de vacances que les deux tourtereaux aimeraient prolonger sur plusieurs années. Le hic : papa brugeois ne voit pas cette union d'un bon œil et fait tout pour l'empêcher.

Ce mercredi, les Milanais ont cependant formulé une nouvelle offre : 31 millions +4 millions dans divers bonus, ce qui ferait au total les 35 millions que le Club de Bruges demande. Est-ce que cette offre sera acceptée ? Réponse dans les prochaines heures.