Six transferts directement titulaires avec Zulte-Waregem : "Ce sera également le cas pour les prochaines arrivées"

Nouvel entraîneur, nouveau noyau : Zulte-Waregem entame une véritable reconstruction.

Sauvé pour quatre petits points la saison dernière, Zulte-Waregem entame une véritable reconstruction. Et ce à tous les étages. Pour commencer, Mbaye Leye est venu se charger de faire passer une saison plus tranquille que la précédente à tout un club et à ses supporters. Mais ce n'est pas tout.

Par rapport à l'équipe type de la saison dernière, pas moins de six nouveaux joueurs étaient titulaires lors du succès 2-0 face au RFC Seraing en ouverture du championnat : Drambaiev, Tambedou, Borja Lopez, Rommens, Novatus et Sangaré. Une septième transfuge, Stan Braem, est même venu grignoter quelques minutes en fin de partie.

Si l'on regarde les titulaires de la saison dernière, seuls Bossut, Ciranni, Sissako, Dompé et Vossen ont débuté le championnat dans le onze de base de l'ancien entraîneur du Standard de Liège.

"J'ai eu une bonne discussion avec Eddy Cordier à mon arrivée. Nous avons travaillé dur pour trouver des joueurs ensemble. Il y a une philosophie derrière tout ça. Utiliser autant de nouveaux joueurs est toujours risqué. Mais nous devons les habituer à cette équipe et à ce nouvel environnement. Nous ferons la même chose avec les futures arrivées" commente Mbaye Leye.