Officiel : Jeremain Lens surprend son monde et file à...Versailles

Jeremain Lens quitte Besiktas pour rejoindre Versailles où il a signé un contrat de deux saisons. Un véritable transfert surprise en National (D3 française). Prêté à Karagümrük en février 2021 par le Besiktas, l'attaquant néerlandais avait disputé 16 matchs pour la formation turque durant lesquelles il a marqué à trois reprises. Il sort en revanche d'une saison blanche avec le club stambouliote, ce qui a facilité son départ.

Formé à l'AZ Alkmaar, Jeremain Lens a notamment évolué au cours de sa carrière au PSV Eindhoven, au Dynamo Kiev, à Fenerbahçe, et à Sunderland.

[#Mercato] 🇫🇷 - Le FC Versailles est heureux de vous annoncer l’arrivée du néerlandais Jeremain Lens.



🇳🇱 FC Versailles is verheugd de komst van de Nederlander Jeremain Lens aan te kondigen.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 FC Versailles is pleased to announce the arrival of Dutchman Jeremain Lens.#Welcome pic.twitter.com/xJnefV1ByH