Sergio Gomez vers...Manchester City ?!

Le latéral espagnol du RSCA serait sur les tablettes du champion d'Angleterre. Croyez-le ou non : des discussions auraient lieu !

Cité un peu partout en Europe et également en Premier League (Arsenal notamment), Sergio Gomez (21 ans) a vu son excellente saison 2021-2022 attirer nombre de prétendants. Récemment, un candidat à son recrutement est venu s'ajouter à la liste, et il s'agirait ni plus ni moins de Manchester City !

Le Nieuwsblad annonce en effet que City verrait en Gomez une piste très sérieuse en cas d'échec dans le dossier Marc Cucurella (Brighton). Les deux clubs négocieraient pour un transfert, même si une offre formelle n'a pas encore été formulée.

Het Laatste Nieuws nous apprend également que l'agent de Gomez n'est d'autre que Pere Guardiola, frère de Pep Guardiola. Cela ne peut qu'aider. D'ailleurs, le directeur technique de ManCity Txiki Begiristain était présent aux côtés de Pere lors de la finale de Croky Cup...