Vanzeir a brisé le signe indien : "Il y a deux tireurs et j'ai 100% confiance en Dante"

Alors que Teddy Teuma disputait le match de sa vie, c'est Dante Vanzeir qui a botté le penalty du 2-0. Un symbole fort.

On pensait que Teddy Teuma, déjà buteur et dans un très grand soir, allait s'emparer du ballon et botter le penalty obtenu pour faire le break face aux Rangers. Mais Dante Vanzeir a pris ses responsabilités. Car le n°13 est bel et bien l'un des deux tireurs désignés. "Il y a deux tireurs depuis que je suis en fonction, et ils se partagent les penalties. On sait tous que le dernier penalty de Dante était le raté face à Bruges, et ça lui pesait", concède Karel Geraerts après le match.

Mais l'entraîneur unioniste avait placé son entière confiance en son buteur. "Je le lui ai dit en début de saison : s'il devait tirer un penalty, j'aurais totalement confiance en lui. Et il a confiance en lui-même aussi puisqu'il l'a botté", souligne Geraerts. Siebe Van der Heyden renchérit : "J'avais totalement confiance en Dante, comme en chaque joueur de cette équipe. Je savais qu'il allait mettre le penalty au fond. Quand on voit la façon dont il le botte, c'est celle d'un joueur en confiance". Le raté face à Bruges fait donc partie du passé.