Officiel : Manuel Benson est un joueur de Burnley

L'ailier droit de 25 ans quitte notre pays pour la deuxième fois de sa carrière, après un prêt à Zwolle l'année dernière.

Très en réussite en ce début de saison, avec notamment une superbe passe décisive à Drita en Conference League, Manuel Benson quitte officiellement l'Antwerp. L'ailier droit de 25 ans, désireux de passer un cap dans sa carrière et de découvrir de nouvelles expériences, rejoint l'Angleterre et Burnley.

Passé par les centres de formation de Lokeren, du Sporting d'Anderlecht et du Lierse, Benson a très rapidement explosé aux yeux du grand public, avant de rejoindre Genk. Un épisode moins réussi de sa carrière, mais qui lui a permis de rebondir à Mouscron et de définitivement lancer cette dernière.

Arrivé à l'Antwerp au mois de septembre 2019 en provenance du club limbourgeois, Manuel Benson a inscrit huit buts et distillé dix passes décisives en 68 rencontres avec le Great Old. Il s'agit d'une perte de taille pour le matricule 1, qui devra se reposer sur les bonnes performances de Michel-Ange Balikwisha et d'Anthony Valencia, entre autres, pour alimenter Vincent Janssen ou Michael Frey sur le front de l'attaque.

Il s'agit du quatrième joueur que Vincent Kompany vient chercher en Jupiler Pro League, après Joshua Cullen, Samuel Bastien et Vitinho. Les Clarets, qui se sont imposés lors de la rencontre d'ouverture de Championship face à Huddersfield, disposent de plus en plus d'une équipe à l'accent belgicain.