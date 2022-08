Le Club de Bruges piétine encore

Après la défaite subie à Eupen, le Club perd une nouvelle fois des plumes.

Il y a une semaine, le Club de Bruges avait pris l'eau à Eupen et avait déjà subi sa première défaite de la saison. Sans De Ketelaere et sans Nsoki, partis durant la semaine, les joueurs de Hoefkens devaient une revanche à leurs supporters.

La première période... n'est pas excellente, on ne va pas se mentir. D'ailleurs, comme souvent, Simon Mignolet sauve les meubles à deux reprises, dont un superbe arrêt devant Dompé. Offensivement, c'est un peu le désert si ce n'est Jutgla qui se démène et qui tente fréquemment sa chance. Juste après la pause, le Jan Breydel explose grâce à l'homme de 2022 : Skov olsen. À la conclusion d'une action à trois, il se heurte à Bossut avant de placer le ballon dans le toit du but (47', 1-0).

© photonews

On pense que le triple champion en titre est sur la bonne voie, mais petit à petit les joueurs de Leye vont prendre le dessus. Sur une action placée intéressante sur la droite, Fadera trouve Drambaev qui touche le ballon juste ce qu'il faut pour égaliser (69', 1-1).

Malgré un rush final et l'entrée de Noa Lang (qui avait refusé de commencer la rencontre), les Brugeois ne trouvent plus la faille. Voilà donc un 4 sur 9 qui sanctionne l'entame de saison des Brugeois. Quand on sait que la fin du mercato va être compliquée, on ne peut que se demander quelle sera la suite de la saison du Club. Il faudra un déclic, c'est une certitude.