Mats Rits ne s'inquiète pas de la concurrence à venir : "J'ai suffisamment confiance pour revenir"

Mats Rits est indisponible au moins jusqu'à la Saint-Sylvestre après sa blessure aux ligaments croisés. Le milieu de terrain de 29 ans reste toutefois serein, notamment en ce qui concerne la concurrence renouvelée au milieu du terrain en Venise du nord.

Mats Rits a vu Casper Nielsen arriver et normalement Jurgen Ekkelenkamp aurait dû être là aussi. Mais les Blauw en Zwart seront en principe à la recherche d'un autre milieu de terrain. "C'est logique, n'est-ce pas. En tant que club, je n'aurais pas agi différemment", déclare-t-il à Het Laatste Nieuws. "Et je n'en ai pas peur non plus. Depuis combien de temps suis-je ici ? Au fil des ans, il y a toujours eu un concurrent ou quelqu'un pour mon poste. J'ai suffisamment confiance pour revenir. Merci aussi à nos médecins. Ils m'ont immédiatement assuré que je reviendrai. Si on s'entraîne bien, le nouveau ligament croisé est en fait plus fort qu'avant."

Pendant ce temps, Ruud Vormer semble de plus en plus éloigné d'une place de titulaire. "Même lorsque Ruud jouait et que je ne jouais pas ou vice versa, il n'y a jamais eu de dispute à ce sujet. C'est un de mes meilleurs amis. Nous parlons beaucoup de football, certes, mais cette concurrence n'a jamais été un problème pour nous. Ce n'est pas comme si je disais : "Mets Ruud sur le banc pour que je puisse jouer". L'entraîneur fait ses choix."