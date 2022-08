Noa Lang sur le banc en raison d'un départ imminent ? Carl Hoefkens s'explique

Pas de Noa Lang au coup d'envoi ce vendredi face à Zulte Waregem. Une décision de Carl Hoefkens, liée à l'état psychologique du joueur.

Bruges a commencé la saison sans Charles De Ketelaere, qui attendait son transfert à Milan et avait donc été mis de côté. Ce vendredi, c'est Noa Lang qui était laissé au repos. On le sait, l'international néerlandais veut passer un palier. Et son début de saison n'est pas brillant. Aurait-il la tête ailleurs ? "Le fait que Noa ait commencé sur le banc n'est pas directement lié à un transfert imminent", affirme Carl Hoefkens en conférence de presse d'après-match. Pas directement, mais...

"J'ai parlé avec Noa et il a beaucoup de choses en tête. J'ai pensé qu'il valait mieux le laisser au repos et qu'il pouvait aider l'équipe en montant au jeu si nécessaire, ce qu'il a fait", pointe le coach brugeois. Lang est entré à un quart d'heure de la fin à la place de Kamal Sowah, mais n'a pas pu aider Bruges à l'emporter contre Zulte Waregem. Sa situation à court terme risque d'encore faire parler chez les Blauw & Zwart...