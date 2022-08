"La fête est finie" : les Rangers veulent mettre un terme au rêve de l'Union

La presse écossaise met la pression sur l'Union Saint-Gilloise, à l'image d'un John Lundstram qui regrette un manque de respect belge à l'aller et veut corriger cela.

"Party's over", la fête est finie : ces mots barrent la Une du Daily Record, l'un des principaux médias sportifs d'Écosse, au matin de Rangers - Union. En photo, les joueurs unionistes fêtant leur victoire à Louvain lors du match aller. Des célébrations mal vues par les Écossais. John Lundstram, milieu de terrain des Rangers, l'explique clairement dans le Glasgow Herald. "On peut trouver la motivation où on le souhaite. Le fait est que nous les avons tous vus faire la fête de cette façon et que c'était un poil irrespectueux", estime l'Anglais.

Pour Lundstram, l'Union commet une erreur : elle se voit déjà au tour suivant. "Un peu, oui. C'est l'impression qu'on a. Mais ils se déplacent dans un stade à part et je ne suis pas sûr qu'ils l'ont déjà bien compris", ajoute-t-il. "Notre objectif, c'est la Champions League et rien d'autre. Si nous ne passons pas ce tour, la déception sera immense mais nous n'y pensons même pas. Ça ne nous vient même pas à l'esprit".

Geraerts et Burgess écartent toute notion d'irrespect

Interrogés à ce sujet lundi soir, Karel Geraerts et Christian Burgess ont nié avec véhémence toute notion d'irrespect de la part de l'Union. "Nous aimons gagner, voilà tout. Nous étions heureux pour nous, au vu des efforts effectués. C'est dans notre culture de fêter la victoire. Mais notre respect pour les Rangers est immense, je vous assure", déclare Geraerts, visiblement surpris par les accusations.

Christian Burgess renchérit : "C'est juste une tradition ici. J'ai également été surpris à mon arrivée en Belgique, nous célébrions une victoire contre Deinze en D2 comme si nous étions champions. C'est juste dans leur culture". Difficile de la part des observateurs écossais et des joueurs des Rangers de reprocher à une équipe qui évoluait encore en D1B en 2021 de célébrer une victoire telle que celle de la semaine passée. Mais visiblement, les Rangers ont besoin de motivation...