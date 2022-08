Mazzù l'affirme : il va faire tourner contre Paide

Après le 0-2 du match aller, il y a peu de chances que cela aille mal pour Anderlecht face à Paide. L'occasion pour Mazzù de faire souffler certains et de donner leur chance à d'autres.

Pour le match de ce jeudi soir, Felice Mazzù a annoncé que Sergio Gomez et Francis Amuzu seront dans le groupe. Par contre, pas de Marco Kana, absent ce mercredi matin à l'entraînement.

"Sergio et Francis (Amuzu) sont tous deux dans l'équipe. Ciske a montré contre Seraing qu'il est encore suffisamment motivé, je pense", a-t-il déclaré en conférence de presse. "Sergio est peut-être trop court pour jouer 90 minutes. Nous allons être prudents avec Marco Kana, qui est sorti du match contre Seraing avec une petite douleur musculaire. Angulo a repris l’entraînement ce mercredi, il sera encore trop court pour ce match."

Même s'il va instaurer une rotation, Mazzù ne compte pas non plus changer toute sa composition. "Tous les joueurs dans le groupe sont considérés comme des titulaires. Je fais mes choix en fonction de qui est disponible et de qui est en forme. Mais je peux donner du repos à quelques joueurs demain et ensuite d'autres auront leur chance." Ainsi, Kilian Sardella, Kristian Arnstad mais aussi Mario Stroeykens peuvent espérer recevoir du temps de jeu.