L'entraîneur de Paide ne croit pas en la qualification face à Anderlecht : "Nous n'avons pas les armes pour nous battre"

Les Bruxellois, qui se sont imposés 0-2 lors de la manche aller, sont les grands favoris de cette rencontre.

Après s'être imposé 0-2 lors de la manche aller, le Sporting d'Anderlecht figure en excellente posture avant d'affronter Paide, ce soir. En conférence de presse, Karel Voolaid, l'entraîneur de l'équipe estonienne, a tenu à rappeler les faibles chances de son équipe au Lotto Park.

"Je m'attends à un match beaucoup plus difficile que la semaine dernière. Je sais que les équipes belges sont très fortes à domicile, notamment grâce au soutien de leur public. Actuellement, je pense que je n'ai pas les armes pour me battre. Il faut être réaliste : on n'a pas l'équipe pour rejoindre la phase de poules. Mais dans le football, les choses ne sont pas toujours normales. Si Anderlecht réalise un très mauvais match, on aura une chance. Sinon, ce sera extrêmement compliqué.