Jules Koundé explique pourquoi il a choisi le Barça

Un temps pressenti du côté de Chelsea, le défenseur central a finalement opté pour le FC Barcelone cet été au moment de quitter le FC Séville

Jules Koundé (23 ans, 32 matchs et 2 buts en Liga pour la saison 2021-2022) n’a pas réfléchi longtemps quand le Barça a frappé à sa porte.

"J'ai parlé à Ousmane (Dembélé) quand j'ai réalisé que Barcelone était mon option préférée. Cependant, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est le projet passionnant et ambitieux. Après la grande seconde partie de saison dernière de Barcelone, c’était clair pour moi que je devais signer pour eux. Quand j'ai entendu parler de l’intérêt du club et du manager, je n'ai pas hésité. Je suis très content, mais ça ne s'arrête pas là. Je suis au Barça, super. Mais j'en veux plus. Je veux être important, et je veux gagner des titres. Avec l'équipe que nous avons, nous devons concourir pour chaque titre. Xavi m'a dit que j'étais parfait pour son système", a expliqué le Français pour le site du FC Barcelone.