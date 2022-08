🎥 Kevin De Bruyne (buteur) et City régalent, Arsenal écrase Leicester et ses Belges, début compliqué pour Amadou Onana

Cinq rencontres étaient au programme de la seconde journée de Premier League.

Manchester City - Bournemouth

City garde le rythme en ce début de saison et enregistre une deuxième grosse victoire de rang, grâce aux buts de Gündoğan (19e), Kevin De Bruyne (31e), Foden (37e) et un auto-but de Lerma (79e). Le Diable Rouge encore étincelant, a régalé avec un superbe but et a délivré un assist à Foden.

Arsenal - Leicester City

Gabriel Jesus (23e et 35e) faisait parler la poudre, avant qu'un auto-but de Saliba (53e) ne relance les Foxes. Xhaka (55e) relançait les Gunners et Maddison (74e) gardait Leicester dans le coup. Martinelli (75e) tuait finalement tout suspense dans une partie où Castagne et Tielemans ont pris part, alors que Lokonga est resté sur le banc.

Le petit bijou de Gabriel Jesus 😍💎

Un goal absolument magnifique qui met @Arsenal aux commandes !

Selon vous, Gabriel Jesus est-il le chainon manquant des Gunners? đŸ€™đŸ‡§đŸ‡· pic.twitter.com/Z3o3ncJWJs — VOOsport (@VOOsport) August 13, 2022

Southampton - Leeds United

Rodrigo (46e et 60e) mettait les visiteurs aux commandes, avant que les Saints ne se réveillent. Aribo (72e) réduisait le score puis Peters (81e) égalisait pour la formation de Roméo Lavia, à nouveau titulaire et brillant lors de la rencontre.

Aston Villa - Everton

Ings (31e) et Buendía (85e) ont offert la victoire à Villa, alors que l'ancien Toffee Digne sauvait l'honneur pour son ancien club avec un auto-but (87e). Everton concède une deuxième défaite de suite, Amadou Onana a joué ses premières minutes après être monté en fin de match (81e).

Wolverhampton - Fulham

Aleksandar Mitrović n'a pas fait parler la poudre à Molineux, face aux Wolves de Leander Dendoncker (titulaire) dans une partie qui s'est soldée sans buts.

Brighton - Newcastle

Pas de buts non plus entre les Seagulls de Leandro Trossard (titulaire) et les Magpies.