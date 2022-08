Dangereux : La température lors de STVV - Anderlecht pourrait atteindre les 40 degrés à cause du terrain synthétique

Saint-Trond accueillera le Sporting d'Anderlecht sur son terrain synthétique du Stayen, demain. Ce terrain comporte un inconvénient : il retient plus fortement la chaleur qu'un gazon traditionnel.

C'est dans une véritable fournaise que le Sporting d'Anderlecht se déplacera au Stayen pour y affronter Saint-Trond, demain. Si la température annoncée est de 36 degrés, il pourrait en réalité faire encore plus chaud.

En effet, le terrain synthétique dispose d'un inconvénient majeur en cas de fortes températures : il retient la chaleur de manière plus importante qu'un gazon traditionnel. Le mercure pourrait grimper de cinq degrés supplémentaires, et porter le total à plus de 40. Dans ces conditions, le pratique du football devient presque dangereuse.