Le Beerschot est attendu au tournant cette saison : "Le plus grand club du championnat"

Le Beerschot débute sa saison de Challenger Pro League ce samedi face à Beveren (16h) et aura tous les yeux rivés sur lui.

Cela a déjà des airs d'un combat seul contre tous. Le Beerschot est le grand favori au titre en Challenger Pro League. "Je ne peux pas vraiment évaluer cela pour le moment", a déclaré le nouveau coach anversois Andreas Wieland à Gazet van Antwerpen. "Je sais que nous sommes le plus grand club du championnat et nous voulons évidemment avoir le plus de succès possible. Bien que nous ne devions pas nous mettre trop de pression."

Il compare alors cette situation à celle en Allemagne. "En Allemagne, il y a quelques années, un géant est tombé de la Bundesliga avec Hambourg. Depuis lors, le club est chaque saison le grand favori pour remporter le titre en deuxième division. Mais ils n'arrivent pas à s'en sortir."

"Tout le monde autour de ce club met trop de pression sur les joueurs et les entraîneurs chaque saison. Cela ne devrait pas arriver au Beerschot", a-t-il ajouté. "Essayons d'abord de faire une bonne performance, et ensuite les résultats suivront. Et au final, nous finirons là où nous devons être dans le championnat."