Du changement dans la liste de l'Antwerp pour aller défier le Basaksehir

Mark van Bommel a procédé à quelques changements pour ce barrage pour la Conference League.

Ce jeudi, l'Antwerp s'en ira en Turquie défier le Basaksehir de Nacer Chadli dans le cadre des barrages pour la Conference League.

Qui dit nouveau tour, dit nouvelle liste de joueurs. Comme l'annonce Gazet van Antwerpen, Mark van Bommel a inclus les nouveaux venus Jurgen Ekkelenkamp et Gaston Avila dans la sélection des 25. Exit alors Faris Haroun et Manuel Benson, parti à Burnley. De plus, Vincent Janssen est suspendu suite aux 3 cartons jaunes dont il a écopé.

Blessé lors du match contre Eupen, Michel-Ange Balikwisha ne jouera pas même s'il n'est pas possible de le remplacer dans la liste, qui devait être déposée vendredi dernier.