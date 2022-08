Retour en Belgique pour l'ancien Malinois Hassane Bandé ?

De retour de prêt, le Burkinabé pourrait changer d'air durant ce mercato et quitter l'Ajax.

Selon les informations de Foot Mercato, le stade Malherbe de Caen (Ligue 2) serait sur la piste d'Hassane Bandé (23 ans). L'ailier gauche est de retour à l'Ajax après une saison et demi passée au club croate du NK Istra. Le média spécialisé dans les transferts ajoute que des clubs belges seraient également intéressés.

S'il venait à quitter Amsterdam pour la Belgique, il reviendrait alors au sein du championnat où il s'était révélé. En seulement une saison (2017-2018) à Malines, il avait réussi à obtenir un beau transfert pour plus de 8 millions d'euros à l'Ajax. La suite s'était révélée plus difficile, avec aucune apparition chez les A ajacides et un prêt à Thun (Suisse) avant son aventure croate.