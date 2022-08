Mauvaise nouvelle pour un joueur du FC Bruges : "J'espère que ce n'est pas trop grave"

Carl Hoefkens va devoir regarder de près la situation de Skov Olsen. En effet, le Danois s'est blessé face à OHL.

Le Danois de 22 ans a dû être mis à l'écart cinq minutes avant la mi-temps après avoir été touché par l'arrière gauche de l'OHL Hamza Mendyl. Sa cheville lui faisait mal et il ne pouvait plus continuer. Carl Hoefkens espère que ce n'est pas trop grave. Il n'est pas certain qu'il soit prêt pour le match contre Courtrai.

"Pour moi, le seul défaut de notre rencontre est qu'un de nos joueurs soit sorti. J'espère bien que ce n'est pas trop grave, mais on n'en saura plus que demain (aujourd'hui, ndlr)", a confié l'entraîneur des Blauw en zwart.