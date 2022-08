Victor Boniface peut libérer Dante Vanzeir

Victor Boniface a montré de belles choses contre le KV Courtrai samedi.

Depuis le début de la saison, Dante Vanzeir ne paraît pas dans son assiette. Esseulé devant, séparé de son éternel binôme Deniz Undav, le Diable Rouge n'a marqué qu'une fois en championnat depuis sa fameuse carte rouge à Charleroi. Son seul but cette saison était un "cadeau" de Teddy Teuma lors du match aller face à Glasgow, sur penalty. Et là encore, les fantômes du tir au but manqué contre Bruges planaient.

À Glasgow, et encore ce samedi face à Courtrai, Vanzeir a manqué des gestes que le joueur en confiance de la première moitié de 2021-2022 aurait réussi les yeux fermés. Et pour cause : il savait où il devait jouer pour trouver Undav. Simon Adingra fait son maximum mais n'est pas un attaquant. Autant dire que l'arrivée de Victor Boniface et de son gabarit XXL va faire beaucoup de bien à l'Union Saint-Gilloise.

Karel Geraerts est conscient de tenir quelque chose avec le buteur venu de Bodo/Glimt. "Tout le monde a pu voir ses qualités. Il est très fort physiquement, il garde bien le ballon. Bien sûr, Victor doit encore trouver ses automatismes mais je suis déjà très content de lui", déclarait-il après coup. "Il nous offre un nouveau profil. Dante était le seul pur attaquant du noyau jusqu'ici". Avec Eckhert et Nilsson qui attendent dans les starting-blocks, il faudra quand même que Vanzeir hausse le ton...