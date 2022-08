Abdoul Fessal Tapsoba attend beaucoup de ce nouvel exercice : "Ronny Deila a demandé à ce que je reste"

L'international burkinabé a directement été décisif lors de sa montée au jeu samedi lors de la défaite du Standard de Liège à Westerlo (4-2). De bon augure pour l'attaquant qui a manqué la préparation estivale des Liégeois et qui disputait ses premières minutes de la saison.

Directement décisif, l'attaquant des Rouches aurait préféré quitter Westerlo avec un bon résultat (à lire ICI). Abdoul Fessal Tapsoba attend beaucoup de cet exercice 2022-2023. "Ce que je souhaite cette saison ? J'ai resigné et je veux jouer plus. Je suis international et j'ai une place à conserver. Je dois continuer de jouer et de performer afin d'être repris en équipe nationale", a expliqué l'international burkinabé.

L'attaquant est également revenu sur sa prolongation de contrat jusqu'en 2025 et le rôle de Ronny Deila. "Quand j’étais en discussions pour la prolongation, le coach n’était pas encore là. Quand il est arrivé, il a demandé à ce que je reste. Il aime les joueurs rapides et percutants qui vont dans la profondeur. Je n'avais pas vraiment envie de partir et son discours m'a convaincu. Si un entraîneur te dit : reste car j’aime ton profil, c’est à moi de faire le reste. J’avais deux autres offres, mais c'est déjà le passé", a conclu Tapsoba.