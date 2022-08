L'Antwerp sans deux joueurs à Istanbul

Ce jeudi, l'Antwerp entame à l'extérieur sa double confrontation de Conference League face à l'Istanbul Basaksehir. Ce sera sans Viktor Fischer et Anthony Valencia.

Viktor Fischer et Anthony Valencia ne seront pas du déplacement à Istanbul avec l'Antwerp ce jeudi pour le barrage aller de Conference League. Les deux latéraux du Great Old sont blessés. Mauvaise nouvelle pour l'Antwerp car Valencia avait été décisif lors des deux matchs face à Lillestrom au tour précédent. Fischer, lui, souffre de douleurs musculaires depuis le début de saison et n'a pas encore pu être titularisé par Van Bommel.